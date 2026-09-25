Trapani

Ruba alcolici e aggredisce il titolare, arrestato per rapina

Dopo essere entrato nel negozio, aveva cercato di rubare dagli scaffali diverse bottiglie di alcolici, per poi minacciare e picchiare il titolare che cercava di fermarlo.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I carabinieri della stazione di Trapani hanno arrestato in flagranza un cittadino extracomunitario per rapina impropria. I militari sono intervenuti in tarda serata su richiesta del gestore di un esercizio commerciale cittadino, poco prima aggredito dall’uomo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo straniero, dopo essere entrato nel negozio, aveva cercato di rubare dagli scaffali diverse bottiglie di alcolici, per poi minacciare e picchiare il titolare che cercava di fermarlo. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a recuperare la merce rubata. Al termine dell’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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