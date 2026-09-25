In auto con un coltello con lama di quasi 10 centimetri, denunciato
L'arma, della lunghezza complessiva di 19 cm di cui 8,5 di lama era nascosta all’interno del vano porta oggetti dello sportello anteriore lato guida e quindi nell’immediata disponibilità del 21enne
I Carabinieri della Radiomobile di Gravina di Catania, al termine di un intervento effettuato in nottata, hanno denunciato un 21enne per “porto abusivo di armi”.
L’attività si è innestata nel corso di un servizio di controllo del territorio nel centro abitato di Gravina di Catania, all’altezza del parcheggio in via Quasimodo, dove gli operanti hanno notato un uomo a bordo di un’auto in sosta, con i finestrini aperti, intento a guardarsi intorno. Tale atteggiamento ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire la posizione dell’uomo effettuando un controllo, in stretta sinergia con la Centrale Operativa. Identificato per un 21enne residente a Nicolosi (CT), il giovane, durante le fasi iniziali della verifica ha manifestato nervosismo continuando a guardarsi intorno e non riuscendo a dare spiegazioni circa la sua presenza in quel luogo di notte. I Carabinieri, al termine delle ricerche effettuate sulla sua persona e sull’auto compatta nella sua disponibilità, hanno recuperato un coltello a punta, pieghevole, privo di custodia.
La predetta arma, della lunghezza complessiva di 19 cm di cui 8,5 di lama era nascosto all’interno del vano porta oggetti dello sportello anteriore lato guida e quindi nell’immediata disponibilità del 21enne. Il coltello, che il 21enne evidentemente portava senza alcun giustificato motivo, è stato sottoposto a sequestro. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, hanno deferito il 21enne all’Autorità Giudiziaria.