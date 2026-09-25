In auto con un coltello con lama di quasi 10 centimetri, denunciato

I Carabinieri della Radiomobile di Gravina di Catania, al termine di un intervento effettuato in nottata, hanno denunciato un 21enne per “porto abusivo di armi”.

L’attività si è innestata nel corso di un servizio di controllo del territorio nel centro abitato di Gravina di Catania, all’altezza del parcheggio in via Quasimodo, dove gli operanti hanno notato un uomo a bordo di un’auto in sosta, con i finestrini aperti, intento a guardarsi intorno. Tale atteggiamento ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire la posizione dell’uomo effettuando un controllo, in stretta sinergia con la Centrale Operativa. Identificato per un 21enne residente a Nicolosi (CT), il giovane, durante le fasi iniziali della verifica ha manifestato nervosismo continuando a guardarsi intorno e non riuscendo a dare spiegazioni circa la sua presenza in quel luogo di notte. I Carabinieri, al termine delle ricerche effettuate sulla sua persona e sull’auto compatta nella sua disponibilità, hanno recuperato un coltello a punta, pieghevole, privo di custodia.

La predetta arma, della lunghezza complessiva di 19 cm di cui 8,5 di lama era nascosto all’interno del vano porta oggetti dello sportello anteriore lato guida e quindi nell’immediata disponibilità del 21enne. Il coltello, che il 21enne evidentemente portava senza alcun giustificato motivo, è stato sottoposto a sequestro. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, hanno deferito il 21enne all’Autorità Giudiziaria.