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Finto carabiniere, anziana empedoclina consegna gioielli e preziosi a truffatore 

L’anziana, senza pensarci due volte, ha dato monili d’oro e gioielli ad una persona che si è presentata subito dopo davanti la porta di casa

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Una novantenne di Porto Empedocle è stata vittima dell’ormai nota “truffa del finto carabiniere”. L’anziana è stata raggiunta telefonicamente da una persona che si è qualificata come militare dell’Arma e che le ha spiegato come la figlia fosse rimasta coinvolta in un grave incidente.

Il truffatore ha invitato successivamente la pensionata a consegnare soldi e preziosi per garantire alla congiunta le spese mediche. L’anziana, senza pensarci due volte, ha dato monili d’oro e gioielli ad una persona che si è presentata subito dopo davanti la porta di casa. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata raggirata e che la figlia stava bene. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità del balordo. 

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