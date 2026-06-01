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“Getta 11 grammi di cocaina dalla finestra”, condannata 70enne di Canicattì 

La donna, secondo quanto ricostruito, in quell’occasione gettò 11 grammi di cocaina - contenuti in un involucro - dalla finestra della sua abitazione

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Diventa definitiva la condanna a sei mesi di reclusione, e mille euro di multa, nei confronti di Rita Cassaro, 70 anni, di Canicattì per detenzione di sostanza stupefacente.

Lo ha disposto la Cassazione che, rigettando il ricorso della difesa, ha confermato i due precedenti gradi di giudizio. La vicenda risale al maggio 2019. La donna, secondo quanto ricostruito, in quell’occasione gettò 11 grammi di cocaina – contenuti in un involucro – dalla finestra della sua abitazione. 

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