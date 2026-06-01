Catania

Incendio in una palazzina, tre persone e una cagnolina salvate dai Vigili del fuoco

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per un incendio sviluppatosi all’interno di una palazzina di quattro elevazioni in via Giuseppe Garibaldi 156, a Misterbianco. Le squadre operative hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio, evitando conseguenze più gravi per i residenti.

A supporto delle unità impegnate sono stati inviati un’autobotte e un’autoscala dalla Sede Centrale del Comando Provinciale. Il rogo ha interessato un appartamento situato al terzo piano dello stabile, mentre due persone residenti al piano superiore sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco e affidate ai sanitari del Servizio 118, intervenuti per le cure necessarie.

All’interno dell’abitazione coinvolta si trovava anche Lilly, una cagnolina che aveva inalato una notevole quantità di fumo. Anche l’animale è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e successivamente affidato alle cure dei veterinari, che ne hanno disposto il trasferimento in una struttura idonea per l’assistenza.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Sul posto presenti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale per le attività di competenza.

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