Siracusa

Danneggia la tomba di un militare morto in Afghanistan, indagato 32enne

Per vilipendio della tomba del caporal maggiore Ville Sebastiano Damiano, alpino del settimo reggimento Belluno, deceduto in Afghanistan il 9 ottobre 2010

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I carabinieri della Stazione di Francofonte hanno denunciato in stato di libertà un 32enne, con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, per vilipendio della tomba del caporal maggiore Ville Sebastiano Damiano, alpino del settimo reggimento Belluno, deceduto in Afghanistan il 9 ottobre 2010, insignito di croce d’onore alla memoria e medaglia d’oro al valore civile. La notte del 23 ottobre, ignoti avevano imbrattato con scritte incomprensibili con vernice spray di colore nero, la porta d’ingresso e i muri perimetrali esterni della cappella privata di famiglia; le tempestive attivita’ investigative, condotte dai Carabinieri della Stazione di Francofonte e coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, hanno consentito di identificare l’autore attraverso l’analisi dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona. Le bombolette di vernice utilizzate per il danneggiamento sono state trovate in un terreno attiguo al cimitero. Già a dicembre del 2018, il 32enne era stato denunciato in stato di libertà per avere danneggiato la statua di Padre Pio e i giardini pubblici annessi, tra Piazza Dante e Villa Idria di Francofonte.

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