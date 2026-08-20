Telecamere incastrano “sporcaccioni” ad Agrigento, l’assessore Riccobene: “Criminali”





L’Assessorato all’Ecologia del Comune di Agrigento rivendica alcuni dei primi risultati delle attività di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti. Grazie alle fototrappole, ma anche al lavoro investigativo del Nucleo Ambientale della Polizia Municipale, sono state già elevate centinaia di pesanti contravvenzioni e sanzioni, ma anche diversi deferimenti all’Autorità Giudiziaria, previsti dalla vigente normativa.

Con il contrasto alla cattiva differenziazione e al conferimento scorretto dei rifiuti, il Comune ha avviato un’attività senza precedenti. La stretta repressiva verso i comportamenti di pochi incivili a danno della collettività non è la sola novità, perché è in corso d’opera un potenziamento del Nucleo Ambientale, con un sensibile incremento dei controlli sul territorio, anche mediante l’utilizzo di nuovi dispositivi elettronici mobili, con un innalzamento delle verifiche di qualità sul servizio reso dalle imprese appaltatrici e sul rispetto dei capitolati vigenti.

Dichiara Riccobene: “Le immagini che oggi affidiamo agli organi di informazione, mostrano una inciviltà senza uguali, e devono essere un monito per tutti coloro che, nel 2026, si comportano in questo modo e pensano di passarla liscia. Identicamente, alcune sanzioni già emesse, con il recupero per le casse comunali di importi significativi per grandi strutture mai censite alla TARI, ci indicano una strada obbligata, l’unica possibile se vogliamo migliorare il servizio e ridurre le tariffe. Non possiamo consentire oltre gli continuino a degradare l’ambiente e a indurre sulla collettività intera gli enormi costi delle singole bonifiche. Con pesanti multe, fermo amministrativo del veicolo e sospensione della patente dovrebbero pensarci due volte.

Gli agrigentini reclamano, a gran voce, il diritto a una città più pulita. Gli obiettivi che intendiamo perseguire sono chiari, e passano per l’incremento qualitativo e quantitativo della differenziata. Vogliamo farlo anche attraverso nuove campagne di sensibilizzazione e informazione per guidare i cittadini verso pratiche virtuose, a tutela del decoro urbano e del futuro della nostra meravigliosa Città.

L’intera giunta, e in particolare il sindaco Michele Sodano e il vicesindaco, sin da subito hanno condiviso una linea d’azione improntata alla massima attenzione sui temi ambientali. Faremo in modo che scene come quelle che vedete in video non debbano più rivedersi. Lavoriamo su questo, ogni giorno.

Mi sento moralmente obbligato, nei confronti dei tanti concittadini rispettosi dell’ambiente e delle regole, a scusarmi con loro per tutti i gravi disservizi, ma contestualmente li voglio rassicurare sulla qualità dell’impegno profuso per cambiare registro, sotto ogni punto di vista: dagli aspetti repressivi, a quelli organizzativi ed economici, alla trasparenza, alla puntualità, alla parità di trattamento. Comunicheremo di più e meglio i risultati già raggiunti, i nostri intendimenti, i nostri programmi, perché ciascuno possa avere ancora più chiaro che non si torna indietro.”