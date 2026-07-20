In fiamme la Bmw di un operaio agrigentino, indagini 

Notte di fuoco a Sciacca. Un incendio, la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori, ha danneggiato la Bmw serie 5 di un operaio venticinquenne del posto. Le fiamme sono divampate nei pressi di via Mazzini. Sono stati alcuni residenti a lanciare l’allarme dopo aver visto una colonna di fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’intera area. Presenti anche i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile che hanno avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori diverse ipotesi compresa quella dolosa anche se sul luogo non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile.