In tribunale con un coltello di 14 centimetri, denunciato bracciante agricolo 

Si reca in tribunale per un’udienza ma all’ingresso, grazie al metal detector, viene sorpreso in possesso di un coltello con una lama di 14 centimetri. A finire nei guai è un bracciante agricolo albanese, denunciato per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Il 42enne stava per entrare al Palazzo di Giustizia di Sciacca ma, al momento dei controlli, è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato che, dopo averlo identificato, lo hanno denunciato.