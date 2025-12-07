Apertura

In tribunale con un coltello di 14 centimetri, denunciato bracciante agricolo 

Il 42enne stava per entrare al Palazzo di Giustizia di Sciacca ma, al momento dei controlli, è scattato l’allarme

Si reca in tribunale per un’udienza ma all’ingresso, grazie al metal detector, viene sorpreso in possesso di un coltello con una lama di 14 centimetri. A finire nei guai è un bracciante agricolo albanese, denunciato per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Il 42enne stava per entrare al Palazzo di Giustizia di Sciacca ma, al momento dei controlli, è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato che, dopo averlo identificato, lo hanno denunciato. 

