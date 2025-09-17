Incidente sulla Circonvallazione, muore ragazza di 29 anni: mistero sulla dinamica

Una giovane donna di 29 anni, Silvia Gulisano, è morta questa mattina a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto all’alba in viale Marco Polo, arteria che costeggia la Circonvallazione di Catania. Le circostanze che hanno portato al tragico epilogo restano ancora avvolte nel mistero.

Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, hanno rinvenuto la ragazza esanime sull’asfalto, mentre il suo scooter giaceva danneggiato a poca distanza. Gli agenti della polizia municipale etnea stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica: non è chiaro se si sia trattato di una caduta accidentale o se sia stato coinvolto un altro veicolo che potrebbe essersi allontanato.

La ragazza è stata trasferita con la massima urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, nonostante i tentativi disperati del personale medico, il cuore della ventinovenne ha cessato di battere poco dopo il suo arrivo in nosocomio.