Apertura

Incidente sulla Circonvallazione, muore ragazza di 29 anni: mistero sulla dinamica

La ragazza è stata trovata esanime sull’asfalto, mentre il suo scooter giaceva danneggiato a poca distanza

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Una giovane donna di 29 anni, Silvia Gulisano, è morta questa mattina a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto all’alba in viale Marco Polo, arteria che costeggia la Circonvallazione di Catania. Le circostanze che hanno portato al tragico epilogo restano ancora avvolte nel mistero.
Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, hanno rinvenuto la ragazza esanime sull’asfalto, mentre il suo scooter giaceva danneggiato a poca distanza. Gli agenti della polizia municipale etnea stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica: non è chiaro se si sia trattato di una caduta accidentale o se sia stato coinvolto un altro veicolo che potrebbe essersi allontanato.
La ragazza è stata trasferita con la massima urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, nonostante i tentativi disperati del personale medico, il cuore della ventinovenne ha cessato di battere poco dopo il suo arrivo in nosocomio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

In casa con armi e droga, arrestato 32enne
Agrigento

Villette sequestrate a San Leone nel 2013, Legambiente: “Perchè mai confiscate?”
Palermo

Droga, in manette un 71enne e un 20enne
Ultime Notizie

Operazione “anti-pezzotto” della Guardia di Finanza, perquisizioni in tutta Italia
PRIMO PIANO

In taxi con quasi 6 chili di cocaina, due arresti
Politica

A Ribera la Festa dell’Amicizia della Dc