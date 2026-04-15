Palermo
Insegnante si accascia in classe e muore davanti agli studenti
Un malore improvviso che non ha lasciato scampo alla docente di 59 anni
Tragedia al liceo scientifico Vittorio Emanuele II di Palermo. Una docente di 59 anni, è stata colta da un improvviso malore mentre stava tenendo lezione, ed è morta sotto gli occhi attoniti degli alunni.
I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerla, praticandole il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Sul posto è giunto il personale del 118, che ha proseguito con le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo di strapparla alla morte si è rivelato vano.
Intervenuti anche i carabinieri, che hanno proceduto alla constatazione del decesso. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.
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Redazione
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