Palermo

Insegnante si accascia in classe e muore davanti agli studenti

Un malore improvviso che non ha lasciato scampo alla docente di 59 anni

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

Tragedia al liceo scientifico Vittorio Emanuele II di Palermo. Una docente di 59 anni, è stata colta da un improvviso malore mentre stava tenendo lezione, ed è morta sotto gli occhi attoniti degli alunni.

I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerla, praticandole il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Sul posto è giunto il personale del 118, che ha proseguito con le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo di strapparla alla morte si è rivelato vano.

Intervenuti anche i carabinieri, che hanno proceduto alla constatazione del decesso. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.13/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.13/2026
Pagina 1 di 20
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Pensionata muore poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aperta inchiesta 
Agrigento

Sequestrata rimessa per imbarcazioni a Villaggio Mosè, era senza permessi
Agrigento

Amministrative 2026, la Lega gela l’ipotesi Alonge: “Mai sentito nominare”
Apertura

Minaccia il genero dopo lite con la figlia, in casa aveva tre pistole: palmese ai domiciliari 
di Gabriele Terranova

La frana di Niscemi, 13 indagati: ci sono anche Schifani e Musumeci (NOMI)
banner italpress istituzionale banner italpress tv