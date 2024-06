“Insegue la moglie, scavalca recinzione della caserma e aggredisce carabiniere”, arrestato 

Insegue la moglie fino alla caserma dei carabinieri, scavalca la recinzione e aggredisce un militare. Un ventiseienne di Naro, Calogero Troisi, è stato arrestato ieri sera con le accuse di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, che peraltro era sottoposto alla misura alternativa della messa in prova, è stato posto ai domiciliari in attesa della direttissima che si svolgerà oggi pomeriggio alle 15:30 davanti il giudice Fulvia Veneziano. Secondo quanto ricostruito, il ventiseienne avrebbe seguito la moglie fino alla caserma dei carabinieri di viale Europa dove la donna si era recata dopo essere stata aggredita.

In quei momenti di tensione l’indagato ha scavalcato la recinzione che delimita l’area militare. Una volta dentro si è scagliato all’indirizzo di un carabiniere aggredendolo. Con non poca fatica i colleghi sono riusciti a bloccare il 26enne e arrestarlo. In caserma è arrivata anche un’ambulanza per trasferire al pronto soccorso il militare dell’Arma, rimasto ferito con una prognosi di 15 giorni. A referto anche i traumi subiti dalla donna, giudicata guaribile anche lei in 15 giorni. L’indagato, già noto alle forze dell’ordine, è difeso dagli avvocati Eliana Salvaggio e Salvatore Manganello. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Elettra Consoli.