Apertura

Lavoratori in nero e irregolarità amministrative, sospese due ditte: 200 mila euro di multa 

Undici lavoratori irregolari su quattordici presenti, due ditte sospese, sei persone denunciate e sanzioni e multe per un importo complessivo di quasi 200mila euro

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

Undici lavoratori irregolari su quattordici presenti, due ditte sospese, sei persone denunciate e sanzioni e multe per un importo complessivo di quasi 200mila euro. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro di Agrigento per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Sei i soggetti denunciati – tra Canicattì, Porto Empedocle, Ravanusa e Sciacca – tra titolari società marittime, imprenditori e artigiani. Diverse le contestazioni mosse a loro carico: omessa sorveglianza sanitaria, omessa formazione dei dipendenti, omissioni nel documento della valutazione dei rischi, utilizzo di ponteggi non a norma e molto altro ancora. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Lavoratori in nero e irregolarità amministrative, sospese due ditte: 200 mila euro di multa 
Palermo

Sorpresi a spacciare droga, arrestati due pusher
dalla Regione

Regione Siciliana “Il referto della Corte dei Conti non blocca l’iter per i termovalorizzatori”. Schifani “Andiamo avanti”
Apertura

Dopo l’arresto di Totò Cuffaro la politica vacilla
di Giuseppe Castaldo

“Picchiato e minacciato di morte  per ritirare la querela”, disposto incidente probatorio 
di Gioacchino Schicchi

Acquedotto Favara di Burgio, Aica non arretra: “Va restituito ad Agrigento”
banner italpress istituzionale banner italpress tv