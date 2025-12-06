Lavoratori in nero e irregolarità amministrative, sospese due ditte: 200 mila euro di multa 

Undici lavoratori irregolari su quattordici presenti, due ditte sospese, sei persone denunciate e sanzioni e multe per un importo complessivo di quasi 200mila euro. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro di Agrigento per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Sei i soggetti denunciati – tra Canicattì, Porto Empedocle, Ravanusa e Sciacca – tra titolari società marittime, imprenditori e artigiani. Diverse le contestazioni mosse a loro carico: omessa sorveglianza sanitaria, omessa formazione dei dipendenti, omissioni nel documento della valutazione dei rischi, utilizzo di ponteggi non a norma e molto altro ancora.