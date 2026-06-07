Medico aggredito all’ospedale di Canicattì, denunciato 56enne

Un cinquantaseienne di Canicattì è stato denunciato per avere aggredito un medico in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo. L’uomo si era recto nel reparto per essere visitato quando, improvvisamente, si è alterato e ha colpito il dottore.

Lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia che hanno immediatamente identificato l’autore del gesto. Il 56enne deve rispondere di aggressione a pubblico ufficiale. Il medico ha riportato traumi e contusioni giudicati guaribili in dieci giorni.