Orrore in Veneto, agrigentino accoltella alla gola un anziano al cimitero

Ha accoltellato con delle forbici e un bisturi – alla gola e alla testa – un anziano che stava portando i fiori sulla tomba della moglie defunta per sfilargli il portafoglio all’interno del quale custodiva 120 euro. È successo all’interno del cimitero comunale di Borgo Veneto, un paesino di appena settemila abitanti in provincia di Padova. L’aggressore è un 41enne agrigentino – S.T., originario di Grotte – fermato dai carabinieri dopo una improbabile fuga in auto verso Verona. L’indagato, difeso dagli avvocati Giuseppe Zucchetto e Sandra Passadore, è stato arrestato con l’accusa di rapina e lesioni aggravate. Adesso si trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

La vicenda ha sconvolto la piccola comunità della Bassa Padovana. L’aggressione si è consumata lunedì mattina al cimitero. L’agrigentino ha colpito più volte con un’arma da taglio un 77enne del posto che si stava recando sulla tomba della moglie per portarle un fiore. L’indagato avrebbe spinto e fatto cadere la vittima per poi colpirla con un’arma da taglio alla testa e al collo sfilandogli il portafoglio. L’anziano è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale. Nonostante abbia perso molto sangue le ferite, per fortuna, non sono state così profonde. I medici sono fiduciosi.

Il 41enne, invece, ha tentato una improbabile fuga a bordo di un’auto venendo fermato dai carabinieri a Legnago, in provincia di Verona. La successiva perquisizione ha dato esito positivo. I militari, infatti, hanno trovato e sequestrato due forbici e un bisturi spezzato. Entrambi gli accessori erano sporchi di sangue. Tracce ematiche sono state rinvenute anche sugli indumenti dell’indagato che, dopo le formalità di rito, è stato arrestato.

(FOTO TGPADOVA, TELENUOVO)