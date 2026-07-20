Apertura

Patenti ritirate e segnalati assuntori di droga, scattano i controlli dei Carabinieri a Licata

Sono stati inoltre rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 4,2 grammi di marijuana e 6,1 grammi di hashish.

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Licata hanno svolto un servizio coordinato a largo raggio finalizzato al controllo del territorio, alla prevenzione dei reati e alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso dell’attività, le pattuglie impiegate hanno identificato 63 persone e controllato 41 veicoli, contestando complessivamente 25 violazioni al Codice della Strada. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza della circolazione e all’impiego dei monopattini elettrici. Tra le irregolarità riscontrate figurano l’assenza del contrassegno identificativo e della copertura assicurativa, il mancato utilizzo del casco protettivo, nonché violazioni connesse alla guida in stato di ebbrezza.

Complessivamente, i militari hanno ritirato cinque patenti di guida, sottoposto a sequestro due veicoli e disposto un fermo amministrativo, elevando sanzioni per un importo complessivo di 4.569 euro. Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti, otto persone sono state segnalate alla Prefettura di Agrigento quali assuntori. Sono stati inoltre rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 4,2 grammi di marijuana e 6,1 grammi di hashish.

Il servizio rientra nelle attività di controllo del territorio svolte dalla Compagnia Carabinieri di Licata per garantire una maggiore sicurezza sulle strade e prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi per gli utenti della circolazione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Oltre 4mila abusi da abbattere in provincia: ecco il piano della Procura di Agrigento
Agrigento

Bottiglia con benzina davanti un cantiere a Villaseta 
Apertura

Patenti ritirate e segnalati assuntori di droga, scattano i controlli dei Carabinieri a Licata
Apertura

In fiamme la Bmw di un operaio agrigentino, indagini 
Apertura

Senzatetto ucciso dal caldo a Canicattì, test dna per dare un nome alla vittima  
banner italpress istituzionale banner italpress tv