Scoppia incendio al parcheggio pluripiano di Porto Empedocle, a lavoro Vigili del fuoco

A Porto Empedocle in Via Garibaldi da questo pomeriggio i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono a lavoro per spegnere l’incendio che è scoppiato al parcheggio pluripiano. Secondo una prima ricostruzione l’incendio è scaturito da un magazzino-deposito appartenenti al Comune di Porto Empedocle. Sul posto sono presenti le Forze dell’ordine per monitorare la situazione.