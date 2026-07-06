Porto Empedocle

Scoppia incendio al parcheggio pluripiano di Porto Empedocle, a lavoro Vigili del fuoco

Da questo pomeriggio più squadre stanno lavorando per domare l'incendio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A Porto Empedocle in Via Garibaldi da questo pomeriggio i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono a lavoro per spegnere l’incendio che è scoppiato al parcheggio pluripiano. Secondo una prima ricostruzione l’incendio è scaturito da un magazzino-deposito appartenenti al Comune di Porto Empedocle. Sul posto sono presenti le Forze dell’ordine per monitorare la situazione.

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