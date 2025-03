Raid nelle campagne di Ravanusa, tranciati tiranti di un vigneto 

Raid in contrada Furiana, nelle campagne di Ravanusa. Ignoti malviventi hanno tranciato i tiranti di un vigneto di proprietà di un 74enne. Il danno quantificato è di circa mille euro ma – non essendo periodo di vendemmia – il raccolto non ha subito gravi conseguenze.

A fare la scoperta è stato il proprietario del terreno a cui non è rimasto altro che denunciare il danneggiamento ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini dei militari dell’Arma per dare un volto ai responsabili. Raid del genere sono piuttosto frequenti nell’agrigentino. Non è la prima volta, infatti, che si verificano episodi simili.