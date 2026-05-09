Vìola la sorveglianza speciale, arrestato parcheggiatore abusivo

La Polizia di Stato ha arrestato un parcheggiatore abusivo per non aver rispettato le prescrizioni derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

L’uomo, un catanese di 28 anni, era stato arrestato alcune settimane fa perché, durante un controllo della squadra volanti della Questura di Catania, si era scagliato contro gli agenti opponendo resistenza. Successivamente, era stato sottoposto agli arresti domiciliari ma, nonostante il provvedimento del giudice, è evaso, lasciando l’abitazione, per andare a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo, nei pressi di piazza Borsellino.

L’uomo, in passato, è stato fermato in molteplici circostanze anche perché, con fare aggressivo, pretendeva cospicue somme di denaro da ignari turisti che, spesso, assecondano le richieste di pagamento per evitare problemi alle loro autovetture o perché, sconoscendo il fenomeno, ritengono che sia una pratica legale.

Nell’ultimo episodio, in ordine cronologico, l’uomo è tornato nei pressi di piazza Borsellino per racimolare del denaro, sfruttando la necessità degli automobilisti di parcheggiare in uno stallo libero e autorizzato per la sosta non a pagamento. Alla vista dei poliziotti della Questura, il 28enne ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato e arrestato per evasione, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione del PM di turno, il 28enne è stato condotto nelle camere di sicurezza in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.