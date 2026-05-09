Catania

Auto con ladri in fuga travolge carabiniere: ricoverato in ospedale

L'auto utilizzata per il furto e la scorribanda notturna è risultata rubata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ferito un carabiniere del Nucleo Radiomobile nel corso di un inseguimento avvenuto la scorsa notte tra San Pietro Clarenza e Mascalucia, nel Catanese. I militari dell’Arma avevano notato una Alfa Romeo Giulietta in fuga con a bordo tre persone. Da una prima ricostruzione, i tre avevano messo a segno un furto in un’autoscuola per poi fuggire. Durante l’inseguimento l’auto ha speronato la gazzella dei carabinieri e il militare, rimasto ferito nell’impatto, è stato soccorso e portato in ospedale. I tre hanno fatto perdere le proprie tracce e l’auto utilizzata per il furto e la scorribanda notturna è risultata rubata. Indagano i carabinieri del comando provinciale.

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