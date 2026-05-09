Condannati per un omicidio di mafia, arrestati gli esecutori

I carabinieri del Ros, con il supporto di quelli del comando Provinciale di Messina, hanno eseguito un”ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip, nei confronti di Salvatore Bucalo e Giovanni Crinò entrambi condannati a 30 anni di carcere per l’omicidio di matrice mafiosa di Giovanni Perdichizzi commesso il 1 gennaio 2013.

La sentenza è stata emessa la settimana scorsa dal gup di Messina. I due sono stati ritenuti gli esecutori del delitto e sono state rivalutate le esigenze cautelari in relazione “al pericolo di reiterazione del reato e al pericolo di fuga” in ragione del loro legame con la famiglia mafiosa barcellonese, il loro excursus criminale e la gravità della pena.