Mafia

Condannati per un omicidio di mafia, arrestati gli esecutori

Entrambi condannati a 30 anni di carcere per l'omicidio di matrice mafiosa di Giovanni Perdichizzi commesso il 1 gennaio 2013

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 I carabinieri del Ros, con il supporto di quelli del comando Provinciale di Messina, hanno eseguito un”ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip, nei confronti di Salvatore Bucalo e Giovanni Crinò entrambi condannati a 30 anni di carcere per l’omicidio di matrice mafiosa di Giovanni Perdichizzi commesso il 1 gennaio 2013.

La sentenza è stata emessa la settimana scorsa dal gup di Messina. I due sono stati ritenuti gli esecutori del delitto e sono state rivalutate le esigenze cautelari in relazione “al pericolo di reiterazione del reato e al pericolo di fuga” in ragione del loro legame con la famiglia mafiosa barcellonese, il loro excursus criminale e la gravità della pena.

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