Giovane accoltellato nella notte, denunciato un 17enne

Un barista di 20 anni è stato accoltellato nella notte a Ramacca, nel Catanese. Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione per lesioni personali aggravate e porto di armi. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane barista, mentre era al lavoro, sarebbe stato preso di mira da un gruppo di ragazzi. Tra questi anche il 17enne, che lo avrebbe minacciato di morte. Intorno alle 2.30, al termine del turno, il ventenne si stava dirigendo verso la propria auto quando, in via Etna, sarebbe stato avvicinato dal minorenne con il pretesto di un chiarimento. Poco dopo, secondo la ricostruzione dell’Arma, il 17enne avrebbe estratto un coltello dal giubbotto e avrebbe colpito il barista al fianco sinistro, prima di allontanarsi. La vittima è stata soccorsa da alcune persone presenti in un vicino bar e accompagnata prima alla guardia medica, poi all’ospedale di Militello in Val di Catania. Per lui alcuni punti di sutura e una prognosi di 10 giorni: non sono stati lesionati organi vitali. Alla base dell’aggressione, secondo gli investigatori, ci sarebbe una richiesta di risarcimento di 60 euro che il minorenne attribuiva alla vittima per un presunto danno al bloccasterzo di uno scooter di un amico dello stesso indagato.