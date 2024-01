Scontro tra due auto, morto ex primario Chirurgia e sei feriti

Capodanno tragico sulle strade del Ragusano. È di un morto e sei feriti, quattro dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera sulla strada statale 194 Modica-Pozzallo. La vittima è un medico di 74 anni, Angelo Giudice, ex primario della Chirurgia dell’Umberto I di Siracusa, originario di Siracusa. Lo scontro frontale è avvenuto fra una Opel Corsa diretta a Modica e una Fiat Tipo diretta a Pozzallo. Sul posto i vigili del fuoco, numerose ambulanze del 118, carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Modica e la Polizia di Stato. I feriti, tra i quali anche due bambini, sono stati trasferiti nei pronto soccorso degli ospedali di Modica e Ragusa; quattro sono in codice rosso.

Tra i feriti anche due bambini, tra cui uno di nove anni, ora ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Gli altri feriti sono ricoverati all’ospedale Nino Baglieri di Modica e al Giovanni Paolo II di Ragusa. La salma del medico siracusano, specialista di chirurgia toracica, si trova all’obitorio dell’ospedale di Modica. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.