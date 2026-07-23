Siculiana

Incendio devasta ingresso di Torre Salsa e minaccia abitazioni

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito da monte Mele per propagarsi rapidamente fino all'ingresso Pantano dell'area protetta

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Un vasto incendio ha interessato nella notte i territori di Siculiana, Realmonte e Agrigento, devastando parte della riserva naturale di Torre Salsa e arrivando a ridosso del centro abitato di Siculiana, dove alcune abitazioni sono state minacciate dalle fiamme. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito da monte Mele per propagarsi rapidamente fino all’ingresso Pantano dell’area protetta, estendendosi anche alle campagne circostanti. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte con l’impiego delle squadre del Corpo forestale e dei vigili del fuoco, impegnate a contenere il fronte dell’incendio e a proteggere le abitazioni. Sono in corso le verifiche per accertare l’entita’ dei danni provocati al patrimonio naturalistico della riserva. 

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