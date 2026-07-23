Batman alla Valle dei Templi, il premio Oscar Christian Bale in vacanza ad Agrigento

Il cavaliere oscuro nei magnifici luoghi dell’Agrigentino. Non è passata inosservata la presenza di Christian Bale, l’attore britannico premio Oscar noto per aver interpretato Batman nella trilogia diretta da Christopher Nolan. Bale è stato immortalato nella splendida cornice della Valle dei Templi dove ha voluto fare un tour con una guida privata. Negli scorsi giorni, invece, l’attore ha trascorso diverse ore nella splendida spiaggia di Eraclea Minoa dove, peraltro, ha gustato un’ottima tagliatella all’aragosta al Lido Garibaldi.