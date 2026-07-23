Agrigento

Batman alla Valle dei Templi, il premio Oscar Christian Bale in vacanza ad Agrigento

L’attore premio oscar, noto per aver interpretato Batman nella trilogia di Nolan, è in vacanza nell’Agrigentino

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Il cavaliere oscuro nei magnifici luoghi dell’Agrigentino. Non è passata inosservata la presenza di Christian Bale, l’attore britannico premio Oscar noto per aver interpretato Batman nella trilogia diretta da Christopher Nolan. Bale è stato immortalato nella splendida cornice della Valle dei Templi dove ha voluto fare un tour con una guida privata. Negli scorsi giorni, invece, l’attore ha trascorso diverse ore nella splendida spiaggia di Eraclea Minoa dove, peraltro, ha gustato un’ottima tagliatella all’aragosta al Lido Garibaldi. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Scontro frontale tra scooter e moto: morto 17enne, tre ragazzini gravi
Apertura

Doppio dramma in ospedale, 47enne stroncato da malore: il suocero apprende la notizia e muore 
Agrigento

Mancanza di autorizzazione allo scarico e gestione irregolare dei rifiuti: sigilli a ristorante
Apertura

Va dai suoi animali in campagna e viene stroncato da malore, morto 79enne
Agrigento

Non comunica la presenza di turisti nel suo B&b a Maddalusa, denunciato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv