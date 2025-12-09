Scoperto parrucchiere abusivo a Palma di Montechiaro, denunciato 

Esercitava la professione di parrucchiere senza tuttavia avere titoli e licenze per farlo. Un barbiere abusivo è stato scoperto a Palma di Montechiaro dai poliziotti del locale commissariato e dai finanzieri di Licata. Per questo motivo il parrucchiere è stato denunciato a piede libero alla procura della Repubblica di Agrigento.