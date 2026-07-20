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Senzatetto ucciso dal caldo a Canicattì, test dna per dare un nome alla vittima  

Servirà eseguire il test del Dna per dare un nome al senzatetto ucciso dal caldo tre giorni fa a Canicattì

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Servirà eseguire il test del Dna per dare un nome al senzatetto ucciso dal caldo tre giorni fa a Canicattì. La vittima, originaria della Romania, è ancora senza identità. L’uomo è stato trovato agonizzante nei pressi della villa comunale e, purtroppo, a nulla è servita la corsa in ospedale dove i medici hanno tentato di strapparlo alla morte. Per tutti era Gabriele, un tipo taciturno che anche in estate vestiva con abbigliamento invernale.

Quando è stato trovato al viale della Vittoria aveva dei pantaloni di lana e un giubbotto. L’esame del Dna sarà eseguito questa mattina e poi la salma sarà trasferita al cimitero di Canicattì dove il Comune si farà carico delle spese. Il sindaco Vincenzo Corbo ha lanciato intanto un appello alla comunità rumena: “Se qualcuno conosce il connazionale deceduto si metta immediatamente in contatto con la polizia oppure direttamente con il comune. L’obiettivo di tutti è quello di identificare l’uomo per avvisare i suoi familiari della sua morte affinché possano dargli una degna sepoltura”.

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