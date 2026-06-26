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“Sua figlia è coinvolta in un incidente”, pensionata consegna 5mila euro a truffatore 

Ennesima truffa in provincia di Agrigento. Questa volta la vittima è una pensionata di 79 anni di Sambuca di Sicilia

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Ennesima truffa in provincia di Agrigento. Questa volta la vittima è una pensionata di 79 anni di Sambuca di Sicilia. L’anziana è stata raggiunta al telefono da un finto avvocato che le ha spiegato come la figlia rischiasse il carcere poiché coinvolta in un incidente. Per evitare guai con la giustizia avrebbe dovuto pagare. E così, in effetti, ha fatto consegnando gioielli e preziosi per un valore di 5 mila euro e una banconota da 50 euro. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata raggirata. Al via le indagini dei carabinieri per risalire al malvivente. 

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