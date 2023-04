Tamponamento alla rotonda Giunone, tre feriti: traffico in tilt 

Incidente stradale nella tarda mattina lungo la strada statale 640, nei pressi della rotonda Giunone. Si tratta di un tamponamento che ha coinvolto tre auto. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ma frammentaria ricostruzione i feriti sarebbero tre. Non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute le ambulanze che hanno trasportato i feriti all’ospedale San Giovanni di Dio. Presenti anche polizia e carabinieri che si stanno occupando dei rilievi e della viabilità. Traffico in tilt con un tratto stradale che è stato momentaneamente chiuso.