Tragedia a Canicattì, 38enne morto incastrato tra due camion 

Tragedia a Canicattì. Un trentottenne – Calogero Scaglione – è stato ritrovato morto nella tarda mattinata di oggi in via Diaz, nella zona del mercato ortofrutticolo. La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara e sulla vicenda indagano i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, il cadavere dell’uomo sarebbe stato ritrovato tra due camion. Ancora presto, dunque, per parlare di incidente o tragica fatalità. Il 38enne lascia tre bambine di tre, sei e otto anni. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per fare luce su quanto avvenuto e ha già disposto l’autopsia.

In aggiornamento