Un altro dramma nell’agrigentino, 16enne muore in incidente stradale 

Un’altra tragedia nell’agrigentino. La vittima aveva 16 anni. Tre morti negli ultimi tre giorni sulle strade della provincia

Pubblicato 23 ore fa
Da Redazione

Ennesima tragedia sulle strade dell’agrigentino. Un ragazzo di appena 16 anni – Carlo Pendola – è morto in un incidente autonomo avvenuto ieri sera in via XV Gennaio a Montevago. Il giovane, figlio di un insegnante, era alla guida di una moto e indossava regolarmente il casco quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. Il ragazzo è stato immediatamente trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca ma non c’è stato niente da fare.

“Una vita spezzata troppo presto lascia un dolore immenso in tutta la nostra comunità, che oggi si stringe attorno alla famiglia Pendola, ai parenti e agli amici di Carlo, partecipando con commozione al loro lutto.
Il Sindaco e la Giunta si uniscono nel ricordo affettuoso di un ragazzo di soli 16 anni, la cui perdita lascia un vuoto che nessuno potrà colmare. In segno di partecipazione e rispetto, il giorno delle esequie sarà proclamato lutto cittadino. Che la nostra vicinanza possa essere di conforto in questo momento di profonda sofferenza”. Queste le parole del sindaco di Santa Margherita di Belice, Gaspare Viola.

Carlo frequentava il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Sciacca. “La scuola, dice la dirigente, Maria Paola Raia, è sconvolta per quanto accaduto. Saremo presenti ai funerali e ci stringiamo forte alla famiglia”.

È salito a tre il numero dei morti – negli ultimi tre giorni – in provincia di Agrigento. Nella giornata di ieri, lungo la strada provinciale 61 in territorio di Ribera, è deceduto Giuseppe Coirazza, 39 anni, di Siculiana. Il giorno precedente, invece, Stefano Bruccoleri, 48 anni, di Ribera, è morto in un altro incidente stradale avvenuto nei pressi del bivio di Seccagrande. Adesso la notizia della scomparsa di un ragazzino di appena 16 anni. (IMMAGINE REPERTORIO)

