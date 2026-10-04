Colpisce 21enne con una testata e gli rompe un dente, una denuncia ad Aragona 

Un ventiseienne tunisino è stato denunciato per avere colpito con una testata un ventunenne connazionale con una testata. Il colpo ha provocato la rottura di un dente e una emorragia nasale al malcapitato. È accaduto lunedì scorso ad Aragona. I due giovani si sarebbero affrontati per motivi non ancora del tutto chiari quando il più grande si è scagliato con violenza e ha colpito con una testata il ventunenne. Quest’ultimo ha sporto denuncia in Questura. Dalle successive indagini è emerso che il 26enne, che deve rispondere di lesioni personali, era anche destinatario del divieto di ritorno ad Aragona. Per questo motivo gli viene contestato anche il non aver ottemperato al foglio di via.