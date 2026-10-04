Aragona

Colpisce 21enne con una testata e gli rompe un dente, una denuncia ad Aragona 

Dalle successive indagini è emerso che il 26enne, che deve rispondere di lesioni personali, era anche destinatario del divieto di ritorno ad Aragona

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un ventiseienne tunisino è stato denunciato per avere colpito con una testata un ventunenne connazionale con una testata. Il colpo ha provocato la rottura di un dente e una emorragia nasale al malcapitato. È accaduto lunedì scorso ad Aragona. I due giovani si sarebbero affrontati per motivi non ancora del tutto chiari quando il più grande si è scagliato con violenza e ha colpito con una testata il ventunenne. Quest’ultimo ha sporto denuncia in Questura. Dalle successive indagini è emerso che il 26enne, che deve rispondere di lesioni personali, era anche destinatario del divieto di ritorno ad Aragona. Per questo motivo gli viene contestato anche il non aver ottemperato al foglio di via. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Tangente con bonifico e assunzione della consigliera comunale nelle società delle cure palliative?
Agrigento

Lite tra tre donne per alcuni schiamazzi, intervengono le forze dell’ordine 
Agrigento

Smaltimento illecito di rifiuti, 4 mila euro di multa a rivendita di pneumatici 
Agrigento

Vendono bevande alcoliche in vetro, multati tre locali della movida 
Apertura

Tangente mascherata da consulenza per aiutare azienda di energie rinnovabili?
banner italpress istituzionale banner italpress tv