Aragona

Talento universitario, Federica Rotulo ricevuta dal presidente Pendolino 

Federica Rotulo, 26 anni, originaria di Aragona, si è distinta a livello nazionale conseguendo il prestigioso “Premio America Giovani per il talento universitario”

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha ricevuto nei giorni scorsi la neolaureata Federica Rotulo, 26 anni, originaria di Aragona che si è distinta a livello nazionale conseguendo il prestigioso “Premio America Giovani per il talento universitario”, promosso dalla Fondazione Italia-Usa.

Il riconoscimento è assegnato ogni anno a 1000 giovani talenti italiani che hanno completato con eccellenza il proprio percorso universitario, con l’obiettivo di valorizzarne il merito e sostenerli nell’ingresso nel mondo del lavoro e nelle sfide internazionali. Oltre alla pergamena di premiazione, consegnata in una cerimonia istituzionale a Roma alla Camera dei Deputati, i giovani hanno ricevuto una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Pendolino ha consegnato a Federica Rotulo un attestato del Comune di Aragona, di cui è sindaco, e il crest del Libero Consorzio, esprimendo apprezzamento per il brillante traguardo raggiunto.

«È motivo di grande orgoglio per il nostro territorio vedere giovani come Federica distinguersi a livello nazionale per impegno, capacità e determinazione – ha dichiarato il Presidente Giuseppe Pendolino – e questo importante riconoscimento testimonia il valore delle nuove generazioni e rappresenta un esempio positivo per tutti i nostri ragazzi. A Federica rivolgo le più sincere congratulazioni, con l’augurio che possa proseguire il suo percorso professionale con lo stesso entusiasmo e successo, portando sempre alto il nome della nostra comunità».

La Fondazione Italia-Usa, attraverso il Premio America Giovani, affianca lo storico Premio America destinato a personalità di rilievo internazionale, confermando il proprio impegno nel promuovere e sostenere i migliori talenti del Paese. Le vincitrici e i vincitori del Premio America Giovani, che hanno partecipato alla cerimonia di premiazione nel Parlamento italiano, sono selezionati dalla Fondazione Italia USA, tramite la banca dati delle università italiane, tra le neolaureate e i neolaureati con un piano di studi afferente gli interessi della Fondazione e sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico come, tra l’altro, il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, eventuali esperienze all’estero, il curriculum studiorum e altre valutazioni comparative.

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