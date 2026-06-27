burgio

Rubati 1.400 metri di cavi in rame, danni per oltre 8 mila euro e intero quartiere al buio

Il furto ha causato lo “spegnimento” dell’intero quartiere, rimasto completamente al buio. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a poco meno di 10 mila euro

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Ladri in azione a Burgio, nell’Agrigentino. Ignoti malviventi hanno rubato oltre 1.400 metri di cavi della pubblica illuminazione in via Garebici. Il furto ha causato lo “spegnimento” dell’intero quartiere, rimasto completamente al buio. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a poco meno di 10 mila euro. Il sindaco del paese, Vincenzo Galifi, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini per risalire ai malviventi. 

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