Caltanissetta

Anas, chiusure parziali autostrada A19 tra Caltanissetta e Enna

La chiusura si rende necessaria per consentire la demolizione dell'impalcato numero 60 del by-pass accostato alla carreggiata in esercizio

Pubblicato 1 ora fa
Anas informa che il 29 e 30 gennaio, nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del giorno successivo, sarà chiusa parte dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, fra lo svincolo di Caltanissetta e lo svincolo di Enna. La chiusura si rende necessaria per consentire la demolizione dell’impalcato numero 60 del by-pass accostato alla carreggiata in esercizio. Tale provvedimento viene adottato per assicurare lo svolgimento dei lavori in sicurezza sia per gli utenti della strada sia per le attività del cantiere limitrofo. Durante il periodo di chiusura, i percorsi alternativi dell’itinerario Palermo-Catania e viceversa prevedono l’uscita obbligatoria dall’autostrada A19 allo svincolo di Caltanissetta (km 103,500) la percorrenza della SS640, la prosecuzione sulla SS626 fino all’incrocio con la SS122, la percorrenza della SS117 Bis fino alla successiva immissione sull’A19 tramite lo svincolo di Enna (km 119,500). 

