Caltanissetta, La Vardera e il consigliere Miceli chiedono le dimissioni del sindaco Tesauro

Due deleghe sarebbero state conferite dal presidente del Libero consorzio e sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, a Lorenzo Tricoli per la partecipazione a riunioni degli Ato Cl1 e Cl2. È quanto denunciato oggi in conferenza stampa dalla consigliera comunale e provinciale di opposizione, Annalisa Petitto (Area civica), che con il deputato regionale Ismaele La Vardera e il consigliere comunale di Palermo Carmelo Miceli hanno chiesto le dimissioni di Tesauro.

“Il sindaco – spiegano Petitto, La Vardera e Miceli – sarebbe politicamente legato al deputato regionale Michele Mancuso e a Tricoli, coinvolti in una recente inchiesta sull’organizzazione di eventi nel Nisseno e per i quali la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari al Gip Santi Bologna che ieri li ha interrogati insieme ad altre tre persone. Petitto ha precisato di non entrare nel merito dell’indagine ma di voler evidenziare le “ricadute politiche e istituzionali” sulla città e sulla provincia. Tesauro avrebbe delegato Tricoli, già condannato in via definitiva nel 2023 per bancarotta fraudolenta, a rappresentare la Provincia negli Ato Cl1 e Cl2. La Vardera ha parlato di un “sistema” che coinvolgerebbe anche la sanità, tirando fuori una busta e ironizzando su una presunta mazzetta di duemila euro sequestrata dalla polizia durante le perquisizioni nell’auto della moglie di Mancuso. Per gli investigatori si tratterebbe di denaro legato al trasferimento di un infermiere dell’Asp di Caltanissetta ad opera del deputato di Forza Italia.

“Il nome di Mancuso era venuto fuori durante l’inchiesta su Cuffaro e i presunti favori nella sanità. Questo è un problema non locale ma regionale e nazionale”, ha detto La Vardera, ricordando che nell’inchiesta della Procura di Palermo, l’ex esperto nominato dal governatore Schifani, Ninni Sciacchitano, in un”intercettazione del 2022 indicava Mancuso quale suo “deputato di riferimento” a Caltanissetta, mentre illustrava le manovre per orientare le nomine nelle aziende sanitarie.