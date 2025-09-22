Commerciante ferito a coltellate a Gela, indagini

Un commerciante di profumi e prodotti per la casa – Rocco Smecca, 34 anni – durante una lite è stato ferito a coltellate, la notte scorsa Gela (Caltanissetta). L’uomo è stato portato nell’ospedale “Vittorio Emanuele” e poi in elisoccorso a Catania. Ha la prognosi riservata. Gli agenti del commissariato di polizia di Gela hanno avviato indagini.