Caltanissetta

Furti in abitazione, spaccio, resistenza a pubblico ufficiale: 10 arresti e 33 denunciati

La polizia ha eseguito i provvedimenti tra Caltanissetta, Gela e Niscemi

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato nel corso dello scorso fine settimana ha eseguito controlli finalizzati a prevenire e reprimere reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. A Caltanissetta, Gela e Niscemi tra venerdì e domenica le volanti della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza hanno controllato 753 persone e 231 autovetture. Sono stati eseguiti 10 arresti, 6 dei quali in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nei confronti di persone condannate, a vario titolo, per i reati di furto in abitazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni personali e 4 in flagranza per reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Sono, invece 33 le persone denunciate in stato di libertà, a vario titolo, alle Procure della Repubblica di Caltanissetta e Gela per furto in abitazione, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, detenzione di sostanze stupefacenti, porto di armi od oggetti atti ad offendere, danneggiamento ed altro. 2 persone sono state segnalate alla locale Prefettura per uso personale di stupefacenti. Gli equipaggi della Polizia di Stato nel corso delle 18 perquisizioni eseguite nei confronti delle persone fermate hanno sequestrato marijuana, cocaina, hashish e crack. Sono, infine, 37 le contravvenzioni al Codice della Strada elevate nei confronti di automobilisti, con il sequestro di 5 veicoli e il ritiro di 2 patenti e 4 carte di circolazione.

