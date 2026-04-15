Litiga con un vicino di casa ed esplode due colpi di fucile, arrestato 62enne

La Polizia di Stato di Caltanissetta ha arrestato un sessantaduenne nella flagranza di reato di tentato omicidio. L’uomo è stato denunciato anche per possesso illegale di un fucile. Nella tarda serata del 2 aprile scorso equipaggi della sezione volanti, a seguito di richiesta pervenuta nella sala operativa della Questura, sono intervenuti in contrada Luculia, su richiesta del sessantaduenne, il quale riferiva che un suo vicino di casa, fortemente agitato e armato di bastone, era sotto la propria abitazione. I poliziotti una volta giunti sul posto hanno notato un uomo, successivamente individuato nel vicino di casa, a torso nudo con una ferita nel lato destro del torace dalla quale usciva molto sangue. Mentre la vittima veniva accompagnata al pronto soccorso da alcuni familiari, gli agenti hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto. Il sessantaduenne, che ha dato l’allarme, dopo un primo momento nel corso del quale ha tentato di omettere ai poliziotti di aver usato l’arma da fuoco, ha riferito che, poco prima, il suo vicino di casa si era presentato sotto la sua abitazione ubriaco e, armato di bastone, aveva danneggiato lunotto termico e finestrini della propria autovettura, poi aveva infranto i vetri di una porta finestra e si era introdotto in casa. Una volta dentro l’uomo ha raggiunto il piano superiore dove si trovava il sessantaduenne il quale esplodeva all’indirizzo del vicino introdottosi arbitrariamente in casa due colpi di fucile, colpendolo di striscio al fianco destro. Nel corso della perquisizione domiciliare gli agenti hanno sequestrato il fucile che ha sparato i colpi, una pistola e delle munizioni regolarmente detenute e un altro fucile detenuto illegalmente. Il sessantaduenne è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica, accompagnato al carcere di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il Gip presso il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in relazione al solo delitto di detenzione di arma da fuoco. Anche la vittima, che si trova ricoverata in ospedale con trenta giorni di prognosi, è stata denunciata in stato di libertà per danneggiamento e violazione di domicilio. La responsabilità degli indagati, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo a seguito di sentenza definitiva.