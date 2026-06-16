Caltanissetta

Minacciano e rapinano 90enne in casa, arrestati tre minorenni

Avrebbero minacciato e aggredito il proprietario dell'abitazione, impossessandosi di denaro contante, documenti, di un telefono cellulare e di altri effetti personali

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Niscemi (Caltanissetta) hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, su richiesta della Procura della Repubblica per i Minorenni, nei confronti di tre minori – due di 16 e uno di 14 anni – ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rapina aggravata in abitazione, lesioni personali e danneggiamento.

Nei confronti dei due sedicenni, inoltre, sono stati contestati ulteriori addebiti in relazione al reato di tentato furto aggravato in abitazione. L’attività investigativa trae origine da un grave episodio verificatosi a Niscemi la notte del 17 maggio 2026, quando i giovani si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione di un uomo e del padre ultranovantenne. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo aver forzato l’accesso all’immobile, i presunti autori avrebbero minacciato e aggredito il proprietario dell’abitazione, impossessandosi di denaro contante, documenti, di un telefono cellulare e di altri effetti personali. Le indagini, condotte dai Carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica per i Minorenni di Caltanissetta, si sono sviluppate attraverso l’acquisizione delle denunce delle persone offese, l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, le individuazioni fotografiche e gli ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria che hanno consentito di raccogliere gravi e concordanti indizi a carico dei destinatari del provvedimento cautelare.

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