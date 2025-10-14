Naro

Naro, allaccio abusivo alla rete idrica: una denuncia

I controlli sono scattati ad opera di Aica in sinergia con i Carabinieri

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

A Naro gli operatori di Aica, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Licata, hanno denunciato il titolare di una struttura per aver manomesso i sigilli, per aver alterato l’impianto, per essersi rifornito abusivamente ai danni di altri utenti in regola con il contratto di fornitura e per essersi allacciato, anche in questo caso abusivamente, alla rete fognaria.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni sia nel Comune di Naro che negli altri comuni serviti da AICA

