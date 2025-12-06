Canicattì

Cani avvelenati con lumachicida a Canicattì, la denuncia dell’associazione Uniti per salvarli

Almeno sei cani sono stati ritrovati morti

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

A Canicattì negli ultimi giorni almeno sei cani sono stati ritrovati morti dopo aver ingerito lumachicida, un veleno potentissimo che provoca paralisi, soffocamento e una lunga agonia.

“Una strage silenziosa, vigliacca, fatta da chi si nasconde dietro al buio e lascia morire animali innocenti tra convulsioni, sangue e dolore”, denuncia l’associazione Uniti per salvarli”. “Questi non sono “episodi”. Questa è crudeltà criminale. Chi avvelena non è “uno che non ama gli animali”. È un pericolo per tutta la comunità: il veleno può colpire cani, gatti, fauna selvatica… e anche bambini. Chiediamo alla città di non restare zitta e di segnalare, denunciare, per proteggere gli animali. Noi di Uniti Per Salvarli ODV continueremo a lottare e pretendiamo controlli, telecamere e pene severe per chi avvelena”, si legge nella nota di denuncia dell’associazione di Canicattì, che si occupa a scopo benefico di accudire, salvare e proteggere, i randagi del territorio.

