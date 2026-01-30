Canicattì

Canicattì, auto rubate dopo le rapine ai tabaccai: ritrovate

I mezzi restituiti ai proprietari sono stati abbandonati in due zone di campagna diverse alla periferia della città.

A Canicatti proseguono le indagini da parte delle forze dell’ordine per cercare di identificare i componenti della banda che hanno messo a segno varie furti e rapine in città.
Nelle scorse sono state ritrovate le due auto, un Audi ed una Renault Kangoo che erano state rubate ai due tabaccai di Canicattì rapinati la scorsa settimana. I mezzi restituiti ai proprietari sono stati abbandonati in due zone di campagna diverse alla periferia della città.

