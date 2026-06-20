Canicattì

Distrugge braccialetto elettronico ed evade, arrestato 36enne a Canicattì 

I militari dell’Arma, ricevuto l’alert dal dispositivo, lo hanno cercato e trovato poco dopo in strada. Per questo motivo è scattato un nuovo arresto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I carabinieri di Canicattì hanno arrestato un trentaseienne del posto, Nicolò Lentini, per evasione. L’uomo, che si trovava ai domiciliari, avrebbe distrutto il braccialetto elettronico per poi allontanarsi dalla sua abitazione.

I militari dell’Arma, ricevuto l’alert dal dispositivo, lo hanno cercato e trovato poco dopo in strada. Per questo motivo è scattato un nuovo arresto. Il pm Federica Rabajoli ha disposto la direttissima e per il 36enne, comparso in aula difeso dall’avvocato Calogero Lo Giudice, il giudice ha disposto la custodia in carcere nell’ambito di un precedente procedimento a suo carico. 

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