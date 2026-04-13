Casteltermini, è morto l’ex sindaco Stefano Licata

“Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, il Presidente del Consiglio e il Consiglio Comunale tutto si associano al dolore della famiglia Licata – Calderone per la scomparsa di Stefano Licata, già Sindaco del Comune di Casteltermini dal 1° dicembre 1997 al 1° giugno 2001. Un uomo che Casteltermini ricorderà sempre per la sua innata passione politica e per il suo impegno nella divulgazione della cultura. Una persona perbene che ha sempre creduto nell’impegno civico e nei valori della correttezza e dell’onestà intellettuale”. Lo dice in una nota l’amministrazione comunale di Casteltermini.

“Oggi Casteltermini si sveglia con un vuoto profondo nel cuore. La Pro Loco si unisce al dolore dell’intera comunità per la scomparsa di Stefano Licata, già Sindaco del nostro amato paese, figura che ha saputo distinguersi per impegno, passione, amore per la cultura, capacità amministrative e profondo senso delle istituzioni.” Lo dice in una nota la Pro Loco di Casteltermini.

“​Di lui conserviamo, con sincero orgoglio, la stima che ha sempre dimostrato nei confronti della nostra associazione. Un sentimento che abbiamo ricambiato con altrettanta considerazione, riconoscendone le qualità umane e l’attenzione costante verso le realtà associative del territorio. Durante la sua amministrazione, la Pro Loco ha avuto modo di collaborare attivamente alla realizzazione di diversi eventi culturali e manifestazioni di piazza di grande successo. Un’esperienza condivisa che avvalora ulteriormente la stima reciproca che ha sempre contraddistinto il nostro rapporto. Oltre all’impegno istituzionale, Stefano ha rappresentato un pilastro fondamentale per la vita culturale del paese, contribuendo – tra le altre cose – a far crescere a Casteltermini l’amore per il teatro, con la direzione artistica della Compagnia “La piccola ribalta”. Un legame, quello con l’arte, che ha saputo tradurre in azioni concrete durante la sua amministrazione, dando un contributo decisivo alla riapertura del Cine-Teatro “Enzo Di Pisa” dopo decenni di chiusura e abbandono. Anni dopo aver terminato il suo mandato di Sindaco, ha scelto per diverso tempo di sostenerci concretamente tesserandosi nella nostra associazione, continuando così a dimostrarci vicinanza e affetto; per questo gli saremo per sempre riconoscenti. Casteltermini perde un uomo che ha contribuito, con il suo operato, alla crescita civile, sociale e culturale della nostra comunità. A noi resta il dovere della memoria e la gratitudine per quanto ha saputo rappresentare. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte del Consiglio Direttivo e dei Soci tutti della Pro Loco.”