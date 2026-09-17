Catania

Aggredisce poliziotto che lo stava controllando, arrestato

ll giovane ha dato una spallata ad un agente, facendolo cadere lungo le scale del sottopassaggio, procurandogli contusioni multiple

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato un 29enne, che, all’interno della Stazione Centrale di Catania, si è reso responsabile dei reati di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria, durante il servizio di vigilanza all’interno della stazione ferroviaria, hanno fermato il giovane per un controllo documentale di routine. Il 29enne, da subito, ha assunto un atteggiamento poco collaborativo, proferendo nei loro confronti anche delle minacce. Al fine di approfondire gli accertamenti, è stato necessario accompagnarlo presso gli uffici di polizia. Tuttavia, improvvisamente, durante il tragitto, il giovane ha dato una spallata ad un agente, facendolo cadere lungo le scale del sottopassaggio, procurandogli contusioni multiple.

Pertanto, il 29enne è stato arrestato per i reati di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali e, inoltre, denunciato in stato di libertà per rifiuto di indicazioni sulla propria identità ed oltraggio a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti, inoltre, è stata elevata una sanzione di 650 euro, ai sensi del regolamento di Polizia Ferroviaria, in quanto si trovava in stazione pur non essendo interessato alla fruizione di un mezzo ferroviario.

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