Siracusa

Gestione illecita di rifiuti, denunciato 50enne

Un’area di fatto adibita a discarica abusiva dove era collocato un ingente quantitativo di rifiuti eterogenei

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Augusta, con la collaborazione del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania-Fontanarossa, hanno denunciato in stato di libertà per attività di gestione rifiuti non autorizzata un 50enne originario di Augusta, con precedenti di polizia per reati contro la persona e in materia finanziaria. I Carabinieri, dopo avere individuato una discarica abusiva nel corso di una perlustrazione aerea, hanno effettuato accertamenti in contrada Pezza Grande, all’interno della proprietà del 50enne, dove veniva individuata un’area di fatto adibita a discarica abusiva dove era collocato un ingente quantitativo di rifiuti eterogenei.

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