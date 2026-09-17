Evade dai domiciliari due volte in un quarto d’ora, arrestato

È evaso due volte dai domiciliari nell’arco di quindici minuti dopo essere stato, in entrambi i casi, arrestato dagli agenti della Polizia di Stato, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’uomo, un pregiudicato catanese di 49 anni, è stato sorpreso in via Di Prima dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, impegnati in un servizio di pattugliamento notturno del territorio. Uno dei poliziotti lo ha subito riconosciuto e, pertanto, il 49enne è stato fermato per essere sottoposto a controllo. Alla domanda se avesse concluso la misura cautelare degli arresti domiciliari, l’uomo, dopo qualche istante di esitazione, ha risposto di sì. Ma l’immediata consultazione nella banca dati della Polizia ha dato un esito diverso: infatti, sarebbe dovuto rimanere in casa, nel quartiere Picanello, in quanto sottoposto ancora alla misura cautelare. Pertanto, i poliziotti lo hanno arrestato e riaccompagnato nella sua abitazione, ripristinando gli arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno. Tuttavia, dopo appena 15 minuti, i poliziotti lo hanno nuovamente sorpreso a San Berillo, in via Buda, e lo hanno nuovamente arrestato per evasione. Il giudice, dopo l’udienza di convalida, ha disposto di condurlo in carcere, in attesa delle successive fasi processuali.