All’alt dei carabinieri getta la droga e scappa, denunciato 

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Paternò hanno denunciato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, un 20enne del posto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, nel tardo pomeriggio, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, svolto in modalità “discreta”, così da confondersi tra la gente e individuare eventuali attività illecite, i militari hanno scorto un giovane alla guida di uno scooter tra via Falanga e via Francesco Crispi. Il conducente sembrava molto agitato, pertanto i Carabinieri hanno deciso di sottoporlo ad un controllo, ritenendo che potesse avere qualcosa da nascondere.

Accortosi della pattuglia che gli intimava l’alt, però, il ragazzo ha abbandonato lo scooter e ha cominciato a scappare a piedi. I militari dell’Arma lo hanno subito inseguito, accorgendosi che, durante la fuga, ha tentato di disfarsi di due bustine, lanciandole per strada. Fermato in sicurezza dopo qualche centinaio di metri, il fuggitivo è stato identificato per il 20enne e, quindi, perquisito. Nel frattempo, sia lo scooter che ciò che aveva gettato via durante il tentativo di sottrarsi al controllo sono stati recuperati: nelle 2 bustine c’erano 2 dosi di hashish mentre, nel vano sottosella del motorino, i Carabinieri hanno scovato altre 5 dosi di hashish e 100 euro in contanti, ritenuti i guadagni della sua attività di spaccio. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il giovane pusher è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre droga e contanti sono stati sequestrati.