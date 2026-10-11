Catania

Minaccia i carabinieri che lo avevano fermato per un controllo, denunciato

Durante il controllo, il conducente, un 31enne, è sceso dal veicolo e ha ripetutamente minacciato di aggredire i militari se l’avessero sanzionato

Pubblicato 31 secondi fa
Da Redazione

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, attraverso servizi di pattugliamento e interventi mirati a prevenire comportamenti pericolosi, garantire il rispetto delle regole e tutelare la sicurezza dei cittadini.

In questo contesto si inserisce l’intervento dei militari della Stazione Carabinieri di Piazza Verga che, nel corso di un servizio di controllo della circolazione stradale, hanno fermato un’utilitaria che stava percorrendo Corso Italia a velocità sostenuta. Durante il controllo, il conducente, un 31enne residente ad Acireale, è sceso dal veicolo e ha ripetutamente minacciato di aggredire i militari se l’avessero sanzionato.  La situazione è stata gestita dai Carabinieri, che sono infine riusciti a riportarlo alla calma e a procedere con gli accertamenti del caso. Al termine delle verifiche, sulla base degli elementi raccolti, da verificare nelle competenti sedi giudiziarie, il 31enne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per minaccia a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitivae sanzionato per le violazioni al codice della strada.  

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

L’appalto dei rifiuti e la consulenza “retrodatata”: indagati due imprenditori, un deputato e un avvocato 
Apertura

Venditori ambulanti senza licenze, sequestrati 140 chili di frutta: multe per oltre 7 mila euro
Agrigento

“Falsi accertamenti Enel in cambio di soldi”, chieste 16 condanne
Apertura

Incendio distrugge scooter di un 24enne che si trova agli arresti domiciliari, indagini
Apertura

Il centrodestra prepara le elezioni a Favara: “Fallimento di Palumbo, ora programma rilancio della città”
banner italpress istituzionale banner italpress tv